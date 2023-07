Sapiranga Summit é anunciado para o mês de outubro

O Centro Municipal de Cultura Lucio Fleck recebeu o evento de lançamento do do Sapiranga Summit 2023. Com o slogan 'Conectando pessoas, impulsionando ideias', o encontro tem o objetivo de consolidar o município como polo regional de inovação.

O Sapiranga Summit 2023 acontece nos dias 5, 6 e 7 de outubro, no Fly.Hub, o centro de inovação municipal. O evento contará com ampla infraestrutura para receber um público de 5 mil pessoas simultâneas, e projeta a presença de cerca de 200 empresas de 50 municípios. Flaviano Gastão Júnior, diretor da F2 Conexões e pelo secretário de Indústria, Comércio e Tecnologia José Della Santos, destacou a edição do evento na cidade.

"O Sapiranga Summit impactou o nosso município, várias ações surgiram dos encontros e do conhecimento gerado na primeira edição. Nesse ano a programação será ainda maior, mais de 100 speakers, três palcos no nosso centro de inovação com toda uma estrutura voltada para isso. A nossa meta é impactar mais de 40 mil pessoas com o Summit 2023", citou o secretário.

No lançamento também foi iniciada a pré-venda de ingressos e confirmação de algumas presenças de destaque como Arthur Igreja, Martha Gabriel e Cris Arcangeli. A programação completa deve ser divulgada nas próximas semanas