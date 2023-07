Sistema compartilhado reúne mais de 250 câmeras em São Gabriel

O projeto "São Gabriel Segura"atingiu a marca de 252 câmeras de videomonitoramento vigiando as ruas da cidade. Lançada em 2018, a rede colaborativa fornece imagens em tempo real para a Brigada Militar e a Polícia Civil, auxiliando na prevenção e elucidação de crimes e produção de provas em caso de ocorrências, além de desestimular ações de criminosos nas áreas monitoradas. São 35 equipamentos da prefeitura e o restante disponibilizado por moradores e empresários, que cedem acesso às imagens das fachadas de suas casas e empresas.

A iniciativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e da Associação Comercial e Industrial (ACI) em parceria com o município e órgãos de segurança. A prefeitura instalou e mantém câmeras em pontos considerados estratégicos para o monitoramento, como as entradas e saídas da cidade, especialmente pela BR-290, e pontos de maior movimento de pedestres, como a área central. "O acesso às imagens das câmeras amplia o alcance dos olhos da segurança pública, o que beneficia toda a nossa comunidade a um baixo custo. É mais gente contribuindo para identificar atitudes suspeitas, prevenir crimes e cuidar do patrimônio público e privado", avalia o prefeito Lucas Menezes.

Quem adere ao projeto recebe acesso ao conjunto de imagens por meio do computador ou do celular. Dessa forma, pode conferir o que acontece na sua rua ou vizinhança e avisar à Brigada Militar atitudes consideradas suspeitas, ampliando a efetividade do monitoramento realizado por policiais na central que funciona junto ao atendimento do telefone 190 na cidade.

O secretário municipal de Segurança e Cidadania, Vitor Teixeira, acrescenta que as imagens são geradas em tempo real, mas também ficam armazenadas por um período de tempo para casos que exijam consulta posterior. "As câmeras têm contribuído muito com São Gabriel, ajudando a reduzir indicadores criminais e otimizando as ações das forças de segurança, comenta o secretário.