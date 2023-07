Digitalização evita um milhão de impressões de folhas m Erechim

Desde a implantação da Transformação Digital, na Prefeitura de Erechim, o município deixou de imprimir mais de um milhão de folhas de papel. Os reflexos vão desde a economia de impressões, papeis, deslocamento de pessoal, veículos, tempo na solicitação dos processos, e, principalmente, mais agilidade e eficiência dos serviços públicos. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Gestão e Governança, por meio do Gabinete de Transformação Digital, com o Comitê Permanente de Simplificação e Desburocratização e a Diretoria de Tecnologia e Informação (DTI).

O secretário de Gestão e Governança e coordenador do comitê, Edgar Marmentini, afirma que a modernização dos serviços públicos de Erechim, assim como a diminuição do uso de papel e das impressões traz benefícios. "Conseguimos atingir alguns dos objetivos de todo este processo, entre eles, agilizar os serviços públicos e reduzir o uso do papel nos processos administrativos da prefeitura. Economizamos mais de um milhão folhas em dois anos e meio, com reflexo em todas as secretarias municipais", destaca

Conforme o diretor do Gabinete de Transformação Digital, André Luiz Dalo Rosa, no segundo semestre de 2022 comparado com o mesmo período de 2021, a redução foi de 482.825 impressões. "Este trabalho está alicerçado na inovação, eficiência, aplicabilidade, redução de custos e impacto social", disse o diretor.