Pelotas recebe projeto estadual para micro e pequenas empresas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas recebeu, no Paço Municipal, o secretário estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella. O encontro entre os gestores firmou a parceria do município com o Estado, referente à oferta de um plano de trabalho que visa o impulsionamento de micro e pequenas empresas. Com período de execução de 12 meses, a iniciativa faz parte do projeto "Mais Gestão RS" e deve ter início a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.

A iniciativa entre as administrações conta com o subsídio tecnológico da empresa ICertus Tecnologia, a qual será responsável pela disponibilização gratuita de um software de gerenciamento de empresas, compreendendo os eixos estratégicos de crédito, gestão e mercado. "Assinamos esse plano de trabalho para simbolizar a parceria e o interesse de Pelotas, em construir políticas de desenvolvimento econômico junto ao Estado. A partir da oferta dessa ferramenta de trabalho, direcionada aos empreendedores pelotenses, esperamos fomentar ainda mais a geração de trabalho, emprego e renda em nossa cidade", comemorou a chefe do Executivo.

A partir da disponibilização de um sistema que unifica gestão, crédito e mercado, a expectativa é que a ferramenta auxilie os empresários a gerir os próprios negócios, reduzindo, assim, o fechamento das empresas por inviabilidade. Além disso, a iniciativa deve contribuir para a sustentabilidade socioeconômica dos empreendimentos, impulsionando o desenvolvimento econômico local e regional. O projeto contempla como público-alvo microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte situadas em Pelotas.