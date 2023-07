Praça para autistas está em construção em Rio Grande

O projeto Praça Azul, um espaço recreativo destinado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo crianças, jovens e adultos, está tomando forma em Rio Grande. A previsão é de que o espaço, que está em construção na rua Arroio Grande, entre Alfredo Rodrigues e Oswaldo Cruz, no Balneário Cassino, seja entregue para a população daqui dois meses.

O projeto foi idealizado ainda no ano passado pelo, até então, grupo de pais de pessoas no espectro autista, que ao compartilharem suas experiências e vivências, explicitaram a necessidade de um espaço próprio onde seja possível realizar atividades recreativas em segurança. Desde então, o grupo tem se difundido e atualmente é a Associação TEA'amo, formada por mais de 300 famílias. A entidade trabalha com diferentes iniciativas voltadas à inclusão e busca melhorar a qualidade de vida de pessoas neurodivergentes e será responsável pela administração da praça.

Cibele Rocha, presidente da Associação TEA'amo, falou sobre a possibilidade do município ter esse espaço. "A ideia de fazer o projeto surgiu porque nós já lidamos, todos os dias, com uma sobrecarga, principalmente das terapias, mas de outros fatores também, então é frustrante não ter um espaço onde a gente se sinta adequado", afirma. Cibele ainda acrescenta que muitas vezes durante estes processos há uma dificuldade em incluir as crianças no espectro autista com neurotípicos durante as brincadeiras.

Esse sentimento de inadequação vem de desafios recorrentes, como os riscos e desconformidades em ambientes abertos. Os pais explicam que há insegurança em deixar seus filhos brincarem em lugares nos quais eles desconhecem as limitações. Cibele conta que aprofundou a conversa com essas famílias e procurou entender aquilo que é necessário para um espaço de recreação adequado a este público, em específico. Durante a troca, surgiram outras sugestões até que o projeto inicial estivesse completamente concluído.

Dentre essas, uma das ideias que também foram desenvolvidas foi a de adaptar os brinquedos. Na praça inclusiva haverá balanços e redários de diferentes tamanhos, adequados para o público adolescente e adulto. Ainda, todos os balanços serão reforçados com encosto. Outra ideia que já está em construção é o jardim sensorial. O espaço é um pequeno labirinto destinado ao plantio de ervas e flores, no qual as crianças poderão sentir o aroma dos plantios como alecrim, hortelã, erva cidreira e outros. Além disso, a praça também contará com área molhada sensorial, pula-pula de pneus e brinquedos tradicionais como escorregadores, gangorras e gira-gira.

Os investimentos para a construção da praça são oriundos de parcerias com instituições privadas e públicas, bem como da realização de eventos beneficentes. O mais recente, o Assado no Horto, que aconteceu em março deste ano, arrecadou mais de R$ 41 mil que serão utilizados para a compra da segunda leva de brinquedos do espaço. Planeja-se, ainda, a colocação de banheiros e um espaço de convivência para as famílias. Quando aberta ao público, a Praça Azul, que tem previsão de entrega ainda neste ano, será a primeira e única praça destinada a pessoas no espectro autista do Rio Grande do Sul.