Casas de bombas de Canoas recebem geradores de energia

A Prefeitura de Canoas instalou dois geradores de energia elétrica na Casa de Bombas 7 e um na Casa de Bombas 6, ambas no bairro Mathias Velho. A medida visa auxiliar na continuação do serviço em caso de queda de energia elétrica, evitando que ocorram cheias nas valas de macrodrenagem. Os equipamentos ficarão fixos nos locais.

As casas de bombas que receberam os geradores ficam na rua Curitiba e foram escolhidas pelo fato de fazerem parte da região com maior ocorrências em temporais. A Casa de Bombas 7 atende também parte do bairro Harmonia e do Centro, além da canalização da rua República.

Segundo o secretário municipal de Obras, Guilherme Molin, os geradores são de extrema importância por estarem em pontos estratégicos. "Isso nos dá tranquilidade em um cenário de queda de energia na região. Estamos preparados para novas situações de chuva e o bom funcionamento das casas de bombas são parte essencial nisso", salientou.

Os motores das casas de bombas puxam 2,6 mil litros por segundo e são acionados quando a água atinge um nível mínimo estipulado.