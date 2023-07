Sapucaia do Sul comemora mês do rock com show de 100 bandas

Em homenagem ao Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho, a Prefeitura de Sapucaia do Sul realiza o Mês do Rock, com mais de 100 bandas protagonizando um verdadeiro show em tributo às bandas que fazem e fizeram sucesso no gênero. As atrações já estão rolando em diversos pontos da cidade.

O festival promete ser um dos maiores da região, com mais de 100 bandas mostrando o talento para a comunidade no Trilha Hub Cultural. "A cena de bandas de rock do município é muito forte e ativa, e queremos prestigiar essa galera, proporcionando um espaço à altura. Rock'n roll é muito mais do que um estilo musical, é um estilo de vida", afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Verissimo.

Os shows continuam nesta sexta-feira (7), quando as bandas locais terão mais três dias seguidos de apresentações regadas de boa música e expressões culturais. No domingo (9), em frente ao Trilha Hub Cultural, o aclamado grupo Os Replicantes encerra o final de semana.

A finalização dos eventos será em frente à Prefeitura de Sapucaia do Sul nos dias 15 e 16, com grandes nomes do rock gaúcho, como Ultramen e Vera Loca. a programação completa pode ser conferidas nas redes sociais da prefeitura.