Ivoti vai ganhar centro voltado para especialidades médicas

A prefeitura de Ivoti, no Vale do Sinos, confirmou que fará a construção do Centro de Especialidades médicas. O local será utilizado pela comunidade para receber atendimentos A ordem de serviço para início da construção deve ser assinada nos próximos dias.

O processo já está em fase final de contratação da empresa que prestará o serviço. O prazo de obra é de 360 dias após o início e o valor do investimento será de R$6.54 milhões, com recursos próprios. O Centro ficará ao lado da Câmara de Vereadores de Ivoti, próximo ao Hospital São José.

A unidade contará com amplo estacionamento, acessibilidade e estrutura completa para atendimentos, sejam eles através de consultórios, sala de observação, reuniões, curativos, entre outros. O prédio terá dois pavimentos, incluindo acesso de emergência. Além disso, os atendimentos do Pronto Atendimento Mais Vida, farmácia e fisioterapia serão remanejados para o local.

Uma das novidades é que o local irá receber alguns serviços que estão distribuídos nas UBSs, como por exemplo, traumatologia e pequenos procedimentos, possibilitando os postos de saúde receberem novos serviços. "É uma obra pensada e planejada para um melhor atendimento para a comunidade, não só pelo prédio a ser construído, mas também de levar outras alternativas para as UBSs. Estamos há praticamente um ano fazendo toda a parte burocrática, com análise e apresentação de projetos, além da licitação para a contratação da empresa que irá executar a obra. O fato é: ela vai acontecer e estamos muito contentes por proporcionar a Ivoti um grande avanço na área da Saúde, não somente em qualificar os atendimentos, mas sim termos uma estrutura melhor", comenta o prefeito, Martin Kalkmann.

Conforme o secretário de Saúde, Marcelo Bernardes, o espaço contará com uma estrutura projetada para melhor atender a comunidade. "O Centro contará com espaços modernos e atendimentos mais humanizados, com acessibilidade garantida e estrutura adequada para que os profissionais de saúde possam atender melhor a população", destaca o secretário