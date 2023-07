Natal Luz de Gramado inicia venda de ingressos ao público

Inicia neste sábado (8) a venda de ingressos para os espetáculos do 38º Natal Luz de Gramado. O evento acontece de 26 de outubro a 21 de janeiro. As compras podem ser feitas pela internet (www.natalluzdegramado.com.br).

A edição deste ano vem repleta de novidades. Reformulação dos espetáculos com novos diretores artísticos e o lançamento do novo show Light Of Christmas. Além dessas novidades, clientes Bradesco, apresentador oficial do 38° Natal Luz, contam com descontos de 10% nos ingressos.

Outra novidade são os benefícios para o público que adquirir os bilhetes antecipadamente. O preço dos ingressos será diferenciado por lote de vendas, possuindo valores mais baixos para vendas antecipadas, ou seja, antes da abertura do Natal Luz de Gramado.

Além dos descontos, o público maior de 60 anos, além dos portadores de necessidades especiais, estudantes com carteira estudantil, doadores de sangue e jovens com idades entre 15 e 29 anos de baixa renda terão direito a meia entrada.

Os valores dos ingressos dos espetáculos do Natal Luz variam entre R$ 70,00 e R$ 445,00. As entradas são para os espetáculos Nativitaten, O Grande Desfile de Natal, A Fantástica Fábrica de Natal, O Reino do Natal e Light Of Christmas.