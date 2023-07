Alegrete recebe seminário de educação e cultura

A 22ª edição do Seminário Latino-americano de Educação e Cultura ocorrerá de 19 a 21 de julho, em Alegrete, com atividades no CTG Farroupilha e palestras simultâneas na Unopar, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek e na Urcamp, além de momentos culturais e a Mostra Diálogos, com projeto educativo. O evento é voltado a professores da rede pública municipal, em um convite para debater uma educação global e acolhedora.

O encontro tem o objetivo de dialogar sobre o direito à educação, à igualdade e à oportunidade, com um olhar para as necessidades individuais de cada estudante. Recebendo grandes nomes da área vindos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e diferentes partes do Rio Grande do Sul, o evento abordará temas como "Conectividade, inclusão social e educação", "Educação intercultural indígena", "Educação básica e internacionalização", entre outros. Guto Niche, Patricia Grasel da Silva, Ananda Nochi Rockett, Adriano Canabarro Teixeira e Frei Betto são alguns dos palestrantes. O encerramento do seminário contará com a participação do músico e palestrante Thedy Côrrea. As inscrições dos educadores interessados podem ser feitas pela internet (www.even3.com.br/seminariolatinoamericano).