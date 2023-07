Lajeado decide manter sede própria de centro voltado para mulheres

Após nova avaliação sobre as mudanças anunciadas para o Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM) feitas junto à equipe interna, e depois de analisar posição da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, a Prefeitura de Lajeado decidiu manter a sede própria do serviço, que hoje funciona na rua Santos Filho, na região central. A nova decisão foi tomada a partir do entendimento de que é relevante manter o atendimento das mulheres em situação de violência em endereço próprio, onde serão ouvidas, terão seu caso avaliado e serão encaminhadas para os demais serviços necessários, se for o caso.

"Revisamos nossa posição inicial de mudar o endereço do CRAM e vamos manter o serviço no local atual, no qual as mulheres serão recebidas, encaminhadas para o atendimento especializado e para outros setores, se for o caso. É um espaço discreto, com acesso público, e que permite o anonimato no momento da chegada, que é o mais difícil para estas mulheres", explica a vice-prefeita, Gláucia Schumacher.

O atendimento especializado das mulheres vítimas de violência será ampliado para qualificar o trabalho. Além disso, para integrar o atendimento destas mulheres com o atendimento de seus filhos, evitando deslocamentos desnecessários, os serviços prestados serão realizados dentro do próprio CRAM e parte do trabalho poderá ser encaminhada, se necessário, ao serviço do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), que fica na rua João Abott, 484, no Centro. O local tinha sido indicado para receber, também, os serviços do CRAM.

O CRAM passará agora a contar com um serviço de Psicologia cinco vezes maior, uma vez que o trabalho especializado passará de quatro horas semanais para 20 horas semanais, qualificando o atendimento das mulheres que buscam o serviço. A equipe conta com assistentes sociais, psicóloga e assessor jurídico.