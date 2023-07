Hospital Centenário arrecada mais 1,2 mil roupas e agasalhos para famílias carentes

O Hospital Centenário, de São Leopoldo, realiza uma campanha para arrecadação de roupas. Os itens vêm sendo doados pela comunidade desde o dia 21 de junho, data em que a instituição lançou a campanha de arrecadação para os recém-nascidos. Esta ação paralela à campanha do agasalho do município, surgiu após o ciclone extratropical que atingiu São Leopoldo no dia 16 de junho e que afetou também as gestantes atendidas no hospital.

Nos primeiros 15 dias foram arrecadadas mais de 1.200 peças de roupas infantis e 200 fraldas, diversos cobertores, mantas, calçados, além de kits contendo roupas e itens de higiene. Mais de 100 famílias já foram beneficiadas.

O presidente da Fundação Hospital Centenário, Nestor Schwertner, pede que a comunidade siga doando. "Estamos ainda no início do inverno e passaremos por períodos mais críticos de frio onde as pessoas que mais carentes seguirão necessitando da nossa ajuda", afirmou. O ponto de doação é o próprio hospital.