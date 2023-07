Cachoeirinha projeta abertura da primeira escola modular

A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeirinha espera receber a comunidade escolar da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Menino Jesus, no próximo ano letivo, com um prédio novo. A antiga edificação, que fica no bairro Fátima, está em processo de demolição e novo prédio está sendo licitado, com previsão de investimento de R$ 7,5 milhões e obra com previsão de término em alguns meses. A ideia é que a nova escola seja modular - a primeira da cidade.

O edital de licitação prevê uma escola com 195 metros quadrados, quatro berçários, sala de amamentação, oito salas com sanitário, sanitários infantis femininos e masculinos e para PCDs e sanitários. O projeto incluir, também sala de atividades, biblioteca, salas de direção, reuniões e secretaria, pátio coberto, playground, sanitários com vestiário feminino e masculino, lactário, despensa, cozinha, refeitório, lavanderia e rampas de acessibilidade.

Conforme o prefeito Cristian Wasem, as construções modulares são inovadoras, pois permitem a construção de ambientes novos, com acessibilidade para professores, alunos e funcionários, com tecnologia de construção limpa e entregue em tempo recorde. "Tivemos que realocar a comunidade escolar em uma estrutura provisória no Ginásio Municipal e dar início a um novo projeto, muito mais acolhedor para as 270 crianças que vão ocupar este espaço. Esperamos que isso aconteça muito em breve", afirmou.

A titular da Educação, Isabel Fonseca, reforçou que está empenhada em resolver os problemas com a maior rapidez possível. "Precisamos cumprir as legislações e os prazos legais. Muitas vezes não conseguimos fazer as entregas com a urgência que necessitamos, mas estamos conseguindo superar desafios", disse.