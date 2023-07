Com a construção de três escolas, Santa Rosa projeta o ingresso de mais 550 crianças na rede pública

As obras de construção de três novas escolas de Educação Infantil em Santa Rosa estão em andamento. Mais de R$ 11,8 milhões estão sendo investidos, e a ideia da prefeitura é reduzir a quase zero a espera por vagas na cidade. As três escolas são as EMEI Andressa Ferreira, EMEI da Vila Pereira e EMEI São Francisco.

A falta de vagas na educação infantil é um problema histórico em Santa Rosa. Pensando em solucionar esta questão, a prefeitura vem investindo nas obras das novas escolas. Os três projetos em andamento vão contemplar mais de 550 novas vagas para a rede municipal de ensino.

Serão 10 salas de aula, refeitório, sala de professores, solários, espaço recreativo e demais ambientes planejados e organizados para um melhor atendimento aos alunos. O vice-prefeito, Aldemir Ulrich, destacou a importância destes investimentos, "Estamos investindo muito na área da educação, essa é uma das nossas prioridades. Essas escolas vão proporcionar o acesso ao ensino de qualidade para as crianças de Santa Rosa", disse.

Atualmente, o município conta com 20 escolas infantis, que atendem mais de 3 mil crianças em todas as regiões da cidade. Para auxiliar no gerenciamento e distribuição das vagas, assim como facilitar o acesso às inscrições, o município implementou a Central de Vagas. Este é um serviço online, que permite aos pais ou responsáveis, realizarem a inscrição para as turmas de Berçário e Maternal direto no site da prefeitura.