Rio Grande vai receber atacarejo da Rede Peruzzo em agosto

Representantes da Rede Peruzzo Supermercados estiveram reunidos com o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, para as tratativas finais da instalação do primeiro empreendimento do grupo na cidade, o Ecomix Atacarejo. A loja será instalada na avenida Presidente Vargas, em local anteriormente ocupado por uma unidade de outra rede atacadista fechada após a fusão entre grupos empresariais do setor.

Segundo os representantes da empresa, as obras estão em fase avançada. No momento estão sendo realizadas algumas modificações na estrutura existente, adaptando-a ao modelo de loja da rede Ecomix. A oferta de produtos a preços baixos, atrativos ao público, é apontada como o grande diferencial dos empreendimentos da rede de atacarejos.

A previsão da diretoria da Rede Peruzzo é de gerar aproximadamente 80 empregos diretos na unidade Rio Grande. Lindonor Peruzzo Júnior, vice-presidente da rede, salienta as potencialidades da cidade do sul do Estado e afirma que o grupo enxergou uma oportunidade interessante de investimento no município a partir da disponibilidade do ponto onde a loja será instalada. "Para nós é um desafio. Rio Grande é uma cidade pujante com 200 mil habitantes e será nossa terceira maior praça de atuação", afirmou.

A unidade Rio Grande será a terceira loja com a bandeira Ecomix, juntamente das localizadas nas cidades de Bagé e Alegrete. "A expectativa é muito boa, de fazer o mesmo trabalho que já realizamos em outras lojas contribuindo com a geração de emprego e renda no município", afirmou Lindonor. A Rede Peruzzo, originária da cidade de Bagé, conta atualmente com 22 lojas espalhadas por nove municípios do RS.

Para o prefeito Fábio Branco, a instalação deste novo empreendimento demonstra o apetite do mercado, compreendendo que Rio Grande tem demanda por serviços e potencial de crescimento. "É uma notícia muito positiva, principalmente pela geração de novos empregos", salientou. A abertura do Ecomix Rio Grande é prevista para a segunda quinzena do mês de agosto.