Bento Gonçalves amplia atendimento a crianças

A Secretaria da Saúde de Bento Gonçalves trabalha em um planejamento estratégico focado na melhoria da assistência à população, sobretudo no inverno. Unidades básicas de saúde tiveram horários ampliados para o atendimento, e a partir da segunda-feira (10), mais uma etapa do programa será executada com atendimento pediátrico (livre demanda para pacientes da Zona Norte), na Unidade São Roque, de segunda a sexta-feira, das 17h30 até às 21h.

"É mais um passo realizado dentro do planejamento estratégico da secretaria que visa desafogar o atendimento na UPA e proporcionar um atendimento mais ágil para esse público que no período de inverno tem um crescimento", destaca o secretário de saúde Gilberto Junior. Também será realizado atendimento clínico para adultos, no mesmo horário, por agendamento.

O prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira destaca a ampliação dos horários é um pedido da população. "Além disso, temos a necessidade da zona norte de ter esse atendimento pediátrico mais próximo da população. Ampliamos o atendimento clínico possibilitando que diminua o fluxo de casos não urgentes no Pronto Atendimento Zona Norte, que integra o complexo de saúde", explico. No local, já é disponibilizada uma ambulância para encaminhar para UPA atendimentos de urgência.