Feicoop inicia na sexta-feira e terá mais de 600 expositores em Santa Maria

Os pavilhões e estandes da 29ª Feira Internacional do Cooperativismo e da Economia Solidária (Feicoop), que ocorre de sexta-feira (7) a domingo (9 de julho), no Centro de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, no Parque da Medianeira, recebem os detalhes finais. Equipes da prefeitura e da organização do evento trabalham nos preparativos e na montagem dos espaços destinados para a comercialização de produtos, além de seminários, oficinas e atividades artísticas e culturais. A entrada é gratuita.

Com o tema "Construindo a sociedade do Bem Viver: por uma ética planetária", a feira é organizada pelo projeto Esperança/Cooesperança, da Arquidiocese de Santa Maria. A abertura oficial do evento ocorre na sexta (7), às 16h, no Palco da Feira. Já estão confirmados mais de 600 expositores da economia solidaria de vários estados brasileiros. Em paralelo à feira, ocorre o Levante da Juventude, uma programação ampla de debates e de formação, e uma das mais extensas programações culturais e artísticas já montadas.

Neste ano, houve aumento da área coberta para mais conforto aos expositores e ao público visitante. Haverá setores como artesanato, floricultura e alimentação em maioria. Estão confirmadas as presenças de representantes de três geoparques da região, bem como representação indígena com espaços especiais. A agroindústria terá um pavilhão especial com mais de 70 expositores. Ainda, próximo à praça de alimentação terá um palco com programação artística.