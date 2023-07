Projeto de orquestra jovem será criado pelo Sesc em Pelotas

O Rio Grande do Sul terá uma Orquestra Jovem do Sesc. O anúncio foi feito pelo presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, durante o lançamento da 12ª edição do Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas. O projeto, que une educação musical e inclusão social ao oferecer cursos de instrumentos e prática de conjuntos para adolescentes foi criado em 2004 e está presente em 11 estados brasileiros.

No RS, ele está sendo estruturado, como projeto-piloto, em Pelotas, com a expectativa de ser expandido para outras cidades. A projeção é de que, ao longo dos próximos meses, sejam preparadas as salas e efetivada a compra dos instrumentos para que, entre fevereiro e março de 2024, seja lançado edital para a captação dos alunos. "Este projeto tem o objetivo de ampliar a atuação sociocultural na cidade de Pelotas, sistematizando um programa formativo de educação musical. É uma novidade que é motivo de muito orgulho para todos nós", comemorou Bohn.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, 04 de julho, noite que marcou o lançamento de mais um Festival Internacional Sesc de Música, um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina. O festival vai acontecer entre os dias 15 e 26 de janeiro de 2024. Com a oferta de bolsas parciais e integrais, vai oportunizar o aperfeiçoamento dos participantes com uma seleção de 46 professores renomados, vindos de diferentes partes do mundo.

"Foi por meio desse projeto, que muitos desses alunos conheceram professores renomados e desenvolveram suas habilidades, alçando voos que não seriam possíveis sem esse festival. Estamos engajados mais um ano para fazermos desta nova edição um momento inesquecível", destacou Bohn.