Tricofest inicia em Picada Café a partir de sexta-feira

Depois do sucesso da edição de Nova Petrópolis, a Tricofest chega em Picada Café a partir de sexta-feira (7). O Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn recebe o evento da malha tricot por quatro finais de semana. De 7 de julho a 30 de julho, 14 malharias com produção local vão ofertar produtos aos visitantes.

Além do espaço das malharia, o parque vai abrigar o Espaço Mix, com 11 expositores com produtos afins ao inverno e mais 14 expositores na área gastronômica, com variedade culinária e chopp artesanal. Ainda há toda estrutura fixa do próprio parque e também um parque de diversões para as crianças.

"A estrutura está pronta para receber a todos para que a experiência de passeio, de lazer e de compras seja extremamente prazerosa", destaca o coordenador-geral, Márcio André Kny.

O ingresso e o estacionamento são gratuitos em todos os dias da programação. Aos sábados e domingos atrações musicais fazem com que o ambiente se torne ainda mais aprazível. Nesse sábado e domingo, 8 e 9, a dupla Thiago e Dionathan e a DJ Mérilin sobem ao palco. O parque fica aberto das 9h às 18h.