Helicóptero que pertence a monumento em Santa Maria é retirado para restauro

A terça-feira (4) foi movimentada no entorno da rótula da Avenida Fernando Ferrari que dá acesso à BR-158, em Santa Mara, para a remoção do helicóptero do local. A operação envolveu uma força-tarefa entre a prefeitura e militares da Base Aérea de Santa Maria. O trabalho consistiu no preparo e na retirada do modelo Bell Helicopter Company H-1H, prefixo 8701, que tem 17,40 metros de comprimento, 4,42 metros de altura e 2,255 mil quilos.

Após ser içado por um guindaste, o helicóptero foi colocado em um caminhão prancha e transportado até a Base Aérea da cidade. A aeronave foi retirada para que a blindagem receba uma nova pintura. Após, será recolocada no local. A estimativa é de que o trabalho de restauração do helicóptero ocorra em até cinco meses.

O modelo Bell Helicopter Company H-1H é uma aeronave americana utilizada em missões de transporte de busca e salvamento. Foi fabricado em 1967 e chegou ao Brasil em 1997. A aeronave foi concedida ao Município de Santa Maria através de um Termo de Doação do Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, representada pelo Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos, no Rio de Janeiro. A inauguração do monumento em homenagem às Forças Armadas de Santa Maria ocorreu no dia 30 de dezembro de 2016.