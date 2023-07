Santa Cruz do Sul vai promover evento inspirado no South Summit voltado para a inovação e tecnologia

Nos dias 24 e 25 de agosto, Santa Cruz do Sul entrará, em definitivo, no calendário de eventos com a temática em inovação e tecnologia, a exemplo do que já ocorreu em Porto Alegre, com o South Summit, no final de março. Trata-se do Gauten Summit, um evento pioneiro no Vale do Rio Pardo, e que oferecerá várias atividades como oficinas, oportunidades de networking, espaço de lazer, startpus e tecnologia, tudo isso em um lugar só: no Gauten Parque de Inovação de Tecnologia, localizado às margens da BR-471, no Distrito Industrial.

Promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em parceria com o município, o evento já conta com várias atividades e palestras confirmadas.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Márcio Martins, os mais diversos temas ligados ao empreendedorismo, inovação e tecnologia serão abordados durante os dois dias do evento. "Procuramos oferecer diferentes temas, com palestrantes reconhecidos em todo o Estado e com expertise em suas áreas de atuação. Queremos transformar Santa Cruz em cidade referência no Vale do Rio Pardo em questões de incentivo ao empreendedorismo e à inovação", afirmou.