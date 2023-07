UFPel quer incluir novo Hospital Escola no PPA do governo federal

O projeto de construção da sede própria do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas pode ser votado como prioritário junto ao Plano Plurianual (PPA) do governo federal. A votação pode ser feita até o dia 14 de julho qualquer cidadão pode participar, basta possuir conta na plataforma federal (gov.br).

A construção da sede própria do HE UFPel é uma demanda da instituição e da população, a fim de melhorar os serviçõs. A nova sede ainda prevê a construção de dois blocos, onde serão alocados os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e a internação hospitalar, em área junto à Faculdade de Medicina. Eles se juntarão ao Bloco 3, já uma realidade em funcionamento desde 2020, onde estão a Unidade de Oncologia, Atenção Domiciliar e áreas administrativas, de ensino e pesquisa.

Quando concluído, o novo HE UFPel terá 274 leitos de internação nas áreas de clínica médica, cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, pediatria, saúde mental e precaução, centro cirúrgico, centro de Parto Normal, UTI Adulto, UTI Neonatal e Semi-intensiva, UTI pediátrica, Agência Transfusional e Banco de Leite Humano, além novos e modernos serviços de apoio diagnóstico. Se estiver incluso no PPA o projeto tem maiores chances de ser aprovado e, por consequência, receber recursos.

O Hospital Escola da UFPel é uma instituição de ensino, pesquisa e assistência à saúde referência no sul do Brasil nas áreas de oncologia, cuidados intensivos adulto e neonatal, tratamento de HIV e gestação de alto risco. É campo de prática de ensino, pesquisa e extensão para dez cursos da área da saúde da UFPel. Presta atendimento à população de 21 municípios da Zona Sul do Estado exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Mais de 70% da estrutura física de internação e serviços estão em prédios locados, o que, além de comprometer a capacidade de atendimento, gera custos com locação e deslocamento, devido à distância física entre os prédios.