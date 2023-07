Santa Clara do Sul sedia festival de patinação artística

A cidade de Santa Clara do Sul se prepara para receber o 10º Festival de Patinação Artística do Vale do Taquari. O evento ocorrerá no dia 15 de julho, a partir das 19h30min, no ginásio de esportes da cidade. Os ingressos estão à venda com os patinadores e também poderão ser adquiridos no local, ao preço de R$ 10,00.

O festival contará com a participação de sete escolas e clubes de patinação do Rio Grande do Sul, vindos de diversas cidades, como Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Mato Leitão, Alto Feliz, Vale Real, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Bento Gonçalves, Farroupilha e do próprio município

A expectativa para este ano é de envolver cerca de 300 atletas, proporcionando momentos de emoção e talento. Uma das atrações especiais será a presença da renomada patinadora Fernanda Bortoluzzi, detentora de vários títulos nacionais e internacionais. Além dela, outros atletas com destaque na patinação também estarão presentes.

Segundo Andréa Leonhart Esperon, técnica, coordenadora e diretora do Centro de Patinação de Santa Clara do Sul, responsável pela organização do festival, a parceria com o município é essencial para o sucesso do evento. Ela ressalta o orgulho em realizar o 10º festival e destaca o objetivo principal do evento, que é promover a patinação artística e proporcionar a integração entre atletas, técnicos, familiares e toda a comunidade apaixonada pelo esporte.