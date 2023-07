Feirão em Gravataí oferta 700 vagas de emprego nesta quinta-feira

Com a meta de preencher 700 vagas de trabalho de 25 empresas, a Prefeitura de Gravataí promove, na quinta-feira (6,) a segunda edição da Feira da Empregabilidade. O evento, que havia sido adiado devido ao ciclone do mês passado, será realizado no bairro Morada do Vale I, das 9h às 17h. A novidade desta feira é a ferramenta Trabalha Aí, que, nos moldes do aplicativo Tinder - voltado aos relacionamentos amorosos - ajudará candidatos e empregadores a darem "match", ou seja, a se conectarem.

A programação será no prédio da Associação da Morada do Vale (Amoval), na rua Cônego Viana, 129. A distribuição de fichas para encaminhamento às empresas ocorrerá até as 14h. Os salários das vagas oferecidas variam, em média, de R$ 2 mil a R$ 3 mi. Na primeira edição, no Centro, mais de 2 mil pessoas participaram.

Por meio de uma parceria com a startup Trabalha Aí, o município também usará uma ferramenta digital para auxiliar nas seleções. Cada candidato poderá fazer um cadastro na ferramenta e ser contatado por empresas que estejam buscando seu perfil, especialmente em indústria, comércio e logística. O site já está disponível para candidatos e empresas.

Cada empresa irá receber cinco perfis por vaga no máximo, sem saber quem é a pessoa, apenas vendo suas características. A partir do momento em que a empresa escolher o perfil que deseja conversar, aí sim conhecerá o candidato. Caso nenhum dos cinco perfis agrade ao contratante, a plataforma irá gerar novos cinco perfis. Se tudo correr bem, ocorre o "match", com a vaga preenchida.

"A solução apresentada pela CEO Gabriela Vargas tem por objetivo propor uma solução intuitiva e de fácil acesso para as pessoas construírem o seu perfil para oportunidades de trabalho", destaca a titular da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia de Gravataí, Selma Fraga. A startup está realizando uma prova de conceito com a Prefeitura de Gravataí, na qual a solução será testada e, se aprovada, colocada em prática no mercado. A plataforma é gratuita, porém, caso o empregador queira conhecer pessoalmente o candidato, deverá pagar à plataforma.