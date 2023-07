Hospital Geral vai receber R$ 53 milhões para custear leitos

Após a confirmação de repasse de R$ 53 milhões anuais para o custeio dos 83 novos leitos do Hospital Geral (HG), a prefeitura de Caxias do Sul articula junto à instituição e ao governo do Estado o cronograma para colocar as novas vagas em operação. O anúncio do repasse foi feito, em Porto Alegre, pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, quando a comitiva liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Rio Grande do Sul.