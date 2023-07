Restaurante de Gramado promete reproduzir os Alpes Suíços

Uma experiência gastronômica em uma vila nos Alpes Suíços, com direito a neve em qualquer estação do ano. É o que propõe o mais novo empreendimento de Gramado/RS, o Tchê Pierre. Marcado para inaugurar no dia 5 de agosto, o restaurante servirá o fondue de uma forma inovadora - através do sistema de rodízio. Muito além da gastronomia, o novo local proporcionará a imersão completa dos visitantes na temática, a partir de cenários em 3D e apresentações artísticas que conduzirão o desenrolar da narrativa.

Os jantares serão servidos em duas sessões diárias: uma com início às 18h30 e a outra a partir das 21 horas. Cada sessão terá capacidade para receber até 136 pessoas simultaneamente. Além do caráter temático, a parte gastronômica do negócio também se diferencia, já que oferecerá o fondue por meio do serviço de rodízio, a partir de um cardápio de queijos exclusivos elaborados especialmente para o restaurante.

À frente do negócio está a dupla de sócios Marcelo Oliveira, empreendedor na cidade gaúcha há mais de 25 anos e com experiência na área gastronômica há 10 anos, e Quelvi Ortiz, empresário do ramo de construção civil no município. Ambos possuem vasta experiência no cenário empreendedor de Gramado e sempre quiseram abrir um empreendimento temático diferenciado na cidade. "Pensamos muito nas opções que já haviam na cidade e como poderíamos inovar. Encontramos no fondue um setor da gastronomia que é muito desejado por todos os turistas e que ainda não era explorado através da tematização e do serviço de rodízio", relatam.

Entre os personagens desenvolvidos especialmente para o novo empreendimento está o Tchê Pierre, um ratinho apaixonado por queijo e chocolate que conduzirá a narrativa, junto aos amigos - o coelho Gustav e o urso Frederic. Em meio a essa aventura, o público terá uma experiência gastronômica especial e, independente da época do ano, o jantar sempre encerrará com flocos de neve caindo na vila mágica

"A nossa ideia, desde o princípio, foi fazer algo inovador, pois não queríamos ser só mais um fondue em Gramado", explicam os sócios Marcelo Oliveira e Quelvi Ortiz. Assim, diferente das sequências tradicionais, os garçons estarão caracterizados de aldeões e passarão nas mesas servindo iguarias, incluindo diferentes tipos de carnes, queijos, chocolates, além de complementos típicos da região da Suíça e da Serra Gaúcha, entre outras variedades. O restaurante fica na rua São Pedro, 318, Centro.