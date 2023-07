34ª Oktoberfest de Igrejinha inicia venda de ingressos

Os espaços da 34ª Oktoberfest de Igrejinha já estão com ingressos à venda. Foi iniciada a comercialização dos acessos para o Aquece Oktober e, nesta segunda-feira (3), abriu a venda de ingressos para o Camarote Oktober e a Área Vip da maior festa comunitária do Brasil. Os ingressos estão disponíveis através do site oficial da festa: www.oktoberfest.org.br e também podem ser adquiridos nos pontos físicos de venda, informados no site.