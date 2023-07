Telemedicina em Canoas passa a atender crianças

Para agilizar os atendimentos de saúde em Canoas, o serviço de telemedicina passa a oferecer a especialidade de pediatria. A consulta oferece diagnóstico, análise clínica e indicação de tratamento. Os atendimentos começaram no final de junho, na UBS União. Nesta segunda-feira (3), o serviço foi ampliado para as outras cinco unidades que contam com o programa Médico Online.

De acordo com a secretária adjunta de Saúde, Ana Macedo, ampliar os atendimentos de telemedicina para a área pediátrica é um avanço. "Desta maneira, poderemos qualificar e agilizar os serviços de saúde para as crianças. Gradativamente, vamos avançar e aumentar o número de consultas", declarou a secretária.

Os agendamentos são realizados pela empresa prestadora do serviço, por meio do sistema de Canoas. Assim, posteriormente, o contato é feito com os canoenses que consultaram com um clínico geral nas unidades de saúde.