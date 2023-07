Projeto em Santa Cruz do Sul mobiliza produtores de hortaliças

Produtores rurais de hortaliças do município de Santa Cruz do Sul terão a oportunidade de participar de uma capacitação rural. Trata-se do ATeG - Assistência Técnica e Gerencial, programa individual de formação rural para os produtores desenvolverem conhecimentos e novas habilidades.

O programa será ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS). Conforme o supervisor do ATeG, Rafael Gatto, o programa acompanha o produtor rural na propriedade durante três anos com visitas técnicas uma vez por mês com duração de quatro horas.

Na primeira etapa, é feito um diagnóstico produtivo individualizado para identificar pontos fortes e fracos da produção. Após, o técnico realiza um planejamento estratégico para definir os objetivos do negócio.

Na terceira etapa, o profissional sugere adequações tecnológicas. Além disso, o programa ainda conta com a oferta de cursos extras para complementar o conhecimento. Por fim, é realizada uma análise dos resultados na produção para avaliação e necessidade de ajustes, se necessário. "Esse é um programa que melhora a produtividade e renda através da evolução socioeconômica dos produtores, famílias e da comunidade. Além disso, promove o desenvolvimento sustentável", destaca.

Os produtores rurais de hortaliças de Santa Cruz do Sul que tiverem interesse em participar do programa devem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura, na rua Tenente Coronel Brito, 176, Centro.