Venâncio Aires busca recursos do Minha Casa, Minha Vida para projetos

Menos de 72 horas após o anúncio do governo federal sobre novas regras e linhas do programa Minha Casa, Minha Vida, a prefeitura de Venâncio Aires usou o final de semana para trabalhar no projeto. O município foi um dos primeiros do Rio Grande do Sul a cadastrar, nesta segunda-feira (3), a proposta de 150 unidades habitacionais faixa 1 (para imóveis entre R$ 190 mil e R$ 264 mil e famílias com renda de até R$ 2.640 mensais) para construção na cidade.

Em parceria com a empresa venâncio-airense habilitada pelo Programa, ALM Engenharia, o município busca a aprovação de 122 apartamentos no bairro Aviação, em terreno perpendicular ao condomínio Pôr do Sol; e 28 casas junto ao loteamento Novo Horizonte, no bairro Battisti. A secretária do Planejamento e coordenadora de projetos municipais, Deizimara Souza, explica que a agilidade do município pode ser diferencial na habilitação dos projetos, já que é informação da Caixa Econômica Federal que o RS teria disponível 3.200 unidades para o ano de 2023, conforme ordem de inscrição e habilitação dos municípios.

Em reunião com a equipe da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, Jurídico e Fazenda, o grupo trabalha agora nas informações necessárias para as próximas etapas do cadastro. O secretário da Habitação, Ricardo Landim explica que, caso confirme a aprovação federal do projeto, a secretaria fará o recadastramento dos interessados em dia e local que serão amplamente divulgados.

O prefeito Jarbas da Rosa completa que, após sete anos sem nenhum projeto executado na área da habitação popular, Venâncio Aires retomará os investimentos em parceria com o governo federal, contemplando especialmente a população mais carente que espera há muito tempo pela chance de uma casa própria. O prefeito aguarda, agora, a aprovação do projeto para dar andamento na proposta.