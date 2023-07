Campus da UCS em Guaporé terá nova graduação em 2024

O campus da Universidade de Caxias do Sul (UCS) em Guaporé teve o projeto de instalação do bacharelado em Psicologia aprovado com nota cinco, conceito máximo, pelos avaliadores do Ministério da Educação (MEC). O procedimento é obrigatório para a abertura de novas graduações. O próximo passo é a formalização da autorização do curso em portaria para dar início à oferta, prevista para o primeiro semestre de 2024.

A visita da comissão avaliadora analisou organização didático-pedagógica, que inclui itens como estrutura, conteúdos curriculares e metodologia, corpo docente e tutorial, que considera o núcleo docente estruturante, equipe multidisciplinar e experiência dos professores que compõem o curso, todos mestres ou doutores e infraestrutura. Entre as experiências de complemento à formação, os alunos poderão vivenciar a integração com as redes públicas de ensino, com o sistema local e regional de saúde, e atividades práticas em saúde e docência.

O projeto pedagógico prevê a abertura de 40 vagas anuais a partir de processo seletivo contínuo de ingresso, aulas presenciais no período noturno, trajetória formativa com duração mínima de cinco anos. Conforme a professora Ilciane Maria Sganzerla Breitenbach, coordenadora da graduação em Psicologia no campus de Bento Gonçalves, a condição é transformar as comunidades como um todo. "O projeto é mantermos essa boa condição e alavancarmos, cada vez mais", pontua. O curso já conta com os projetos estabelecidos para o desenvolvimento da infraestrutura, como a Clínica Escola e convênios assinados para as possíveis parcerias.