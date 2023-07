Projetos imobiliários movimentam R$ 238 milhões em Gravataí

O município de Gravataí divulgou números de investimentos imobiliários no primeiro semestre deste ano. Levantamento divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano aponta a emissão de 358 alvarás para novas construções entre janeiro e junho, o que equivale a R$ 238 milhões em empreendimentos residenciais, comerciais e industriais na cidade, contemplando 104 mil metros quadrados de área construída. No ano passado, o município já havia registrado R$ 711,8 milhões injetados em 1.011 novos projetos para o setor, totalizando 283 mil metros quadrados.

O aquecimento da construção civil na cidade é atribuído a uma série de fatores. "Gravataí tem se consolidado como um dos principais destinos de investimentos no Estado. Além disso, temos boa infraestrutura, indústrias fortes, oferta diversificada de serviços, comércio e espaços de lazer. Tudo isso faz com que Gravataí seja uma cidade cada vez mais atrativa para seus moradores", avalia o prefeito Luiz Zaffalon.

Atualmente, há 41 projetos de empreendimentos entre loteamentos e condomínios em análise na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, com projeção de lançamento de mais de 5.100 lotes e 880 apartamentos. "O impacto dos investimentos no setor imobiliário é representativo não apenas para a construção civil, mas também para toda a economia local. São mais empregos, mais vendas no comércio, nos restaurantes, novas obras de infraestrutura junto a esses empreendimentos. A arrecadação também é incrementada com ISS durante as obras, ITBI nas transferências dos imóveis para os novos proprietários e IPTU que passa a ser gerado para as novas unidades", analisa o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Cláudio Luiz Carvalho dos Santos.