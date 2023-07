Hospital de São Leopoldo restringe atendimento na UTI neonatal

O quadro de superlotação no Centro Obstétrico da UTI neonatal no Hospital Centenário obrigou a instituição a restringir os atendimentos para novas gestantes desde o domingo (2), de forma provisória e visando garantir o atendimento dos pacientes já internados. A ala opera com 120% de lotação, sendo que há 12 bebês prematuros, em um espaço cuja capacidade é de 10 recém-nascidos no máximo.

A Unidade de Cuidado Intermediário do Recém Nascido está com 100% de lotação com seis bebês lotando o espaço. O hospital ainda orienta que até que a situação seja normalizada, pacientes que necessitarem de atendimento na UTI neonatal, na Unidade de cuidados Intermediário do Recém Nascido e no Centro Obstétrico, deverão procurar atendimento nos demais hospitais de referência, Fundação de Saúde Pública, de Novo Hamburgo e Fundação de Saúde São Camilo, de Esteio.

O presidente da Fundação Hospital Centenário, Nestor Schwertner, lembra da responsabilidade com as pacientes. "É uma medida de urgência e visa garantir condição de atendimento para pacientes já internados. Com a superlotação da UTI neonatal, não temos condições de atender um recém-nascido que possa precisar dos cuidados de terapia intensiva. Por essa razão, a decisão da restrição temporária foi necessária", destacou Nestor.