Empresários adotam praça em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul encaminhou um termo de cooperação para adoção da Praça da Bandeira com uma entidade criada por empresários do bairro São Pelegrino. A expectativa é de que nos próximos meses já seja possível identificar os primeiros sinais de revitalização no local.

Para efetivar a adoção, os empresários fundaram a Associação Comunitária Praça Prefeito Dante Marcucci - Praça da Bandeira. A intenção do grupo é manter o espaço limpo, organizado e seguro aos frequentadores. O projeto é antigo, de mais de duas décadas, e há cerca de sete anos começou a ser discutido com a então vereadora Paula Ioris, hoje vice-prefeita de Caxias do Sul.

Durante os trâmites foram encaminhadas algumas ações antes da entrega efetiva da Praça à iniciativa privada. Dentre as ações estão melhorias na iluminação, podas, supressões de três ligustros e um jacarandá em estado de apodrecimento, além de melhorias em calçadas e demolição de parte da estrutura que abrigava o camelódromo (antigos banheiros).

"Temos uma dívida histórica com São Pelegrino. Não me conformo de ver essa praça do jeito que se encontra hoje. Estamos trabalhando duro para recuperar toda região e estamos fazendo um grande esforço coletivo para transformar este espaço e dar dignidade para quem vive e trabalha aqui. Contudo, a lei ainda é muito engessada. Dificulta demais o processo de doação de uma área pública. Mas estamos conseguindo mudar isso", comemorou o prefeito Adiló Didomenico.

Criada em 1934, originalmente com o nome de Praça Campo dos Bugres, em 1938 recebeu o nome de Praça da Bandeira. Quase 20 anos depois passou a ser denominada Praça Prefeito Dante Marcucci. Os trabalhos de reforma e manutenção podem ser iniciados em até 60 dias.