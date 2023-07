Trecho de Parobé da ERS-239 recebe lâmpadas de LED

O prefeito de Parobé, Diego Picucha, inaugurou a iluminação em LED no trecho da ERS 239 que corta a cidade. A modificação conta com investimentos de mais de R$ 1 milhão. No total, foram implantados 347 postes ornamentais e 602 luminárias LED de 150 watts de potência no trecho de mais de oito quilômetros da rodovia

A ação ocorre através do programa Ilumina Parobé, iniciativa que permitirá a cidade ter 100% de iluminação LED, com mais de 8 mil novas lâmpadas, com cerca de R$ 10 milhões de investimento da prefeitura. "Inauguramos a nova iluminação em LED em 100% do trecho da ERS 239 que passa por Parobé. Mesmo sendo uma responsabilidade do Estado, investimos para ter mais segurança para todos que passam na rodovia, sejam pedestres, ciclistas, ou motoristas", celebrou Picucha.

O programa contempla tanto a substituição das antigas lâmpadas de baixo rendimento (como as de vapor de sódio) por luminárias LED de alto rendimento, que proporcionam maior iluminação as vias, além da implantação de novos pontos de iluminação que não eram atendidos anteriormente. Picucha destaca que outro projeto inovador na área de sustentabilidade energética está em andamento, é o da construção de uma usina fotovoltaica às margens da ERS 239. A estrutura irá atender a demanda de consumo energético de todos os prédios públicos e da iluminação pública.