Prefeitura de Lajeado vai lançar roteiro turístico

A prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, em parceria com uma operadora de turismo e empreendedores locais, prepara um novo roteiro turístico que abrange gastronomia, história e cultura do município. O novo roteiro foi apresentado em uma visita técnica para um grupo formado pelo titular da pasta, André Bücker, o turismólogo da prefeitura, André Buosi e a coordenadora do Departamento de Roteiros Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), Daiana Jung,A elaboração do roteiro iniciou em dezembro, quando a operadora de turismo iniciou a visitação aos empreendimentos interessados e que possuíam espaços que adequados para receber o turista. Conforme André Bücker, a ideia é dar visibilidade para empreendimentos locais e também para espaços públicos históricos do município, envolvendo cultura, gastronomia e história.“Nossa ideia é oferecer um roteiro turístico completo, visitando espaços públicos e culturais, assim como empreendimentos que mostrem o potencial e a diversidade da nossa cidade. Incluímos empreendimentos que estão com a documentação regulamentada com o Ministério do Turismo e Agricultura, com o CNPJ regular e de acordo com as demais obrigatoriedades”, explica o secretário.A ideia é que o roteiro seja oferecido por agências de turismo na região e no Estado. Conforme o secretário, em breve o roteiro será oferecido para a comunidade.