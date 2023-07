Santa Casa de Bagé recebe mais de R$ 2 milhões em recursos

A Santa Casa de Bagé receberá R$ 365 mil em recursos do Estado para atender casos das doenças respiratórias, que aumentam durante o inverno, e realizar adequações que permitirão à instituição ser referência em partos para o município de Piratini. O termo foi assinado pela titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann.

Também foi assinado um repasse de R$ 1,66 milhão do governo federal, provenientes de emenda parlamentar. Do total destinado pelo governo do Estado, R$ 250 mil integram o programa Inverno Gaúcho com Saúde, que disponibiliza esse valor para hospitais com até dez leitos de unidade de tratamento intensivo pediátrico para que possam garantir o atendimento aos casos de doenças respiratórias durante o inverno.

A outra parte, R$ 115 mil, será aplicada na ampliação da capacidade da instituição para realizar partos. Com isso, a Santa Casa de Bagé poderá atender às demandas do município de Piratini, para o qual passou a ser referência nessa especialidade. "A Santa Casa é um hospital importante, com estrutura para ser uma referência em novos serviços na região", ressaltou Arita Bergmann.