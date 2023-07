Caxias do Sul ganha vaga para recarga de carros elétricos

A primeira vaga de estacionamento rotativo pago, destinada exclusivamente para recarga de veículos elétricos, foi instalada em Caxias do Sul. A colocação do equipamento e demarcação do perímetro de abrangência ocorreu nesta sexta-feira (30). Esta semana será dedicada ao período de testes. E, não surgindo nenhuma intercorrência, o inédito posto de abastecimento com combustível sustentável em via pública deve entrar em funcionamento por volta do dia 10 de julho.