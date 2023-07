Centro de São Leopoldo recebe casas típicas alemãs

As seis casas enxaimel da rua Independência, típicas da São Leopoldo Fest vão começar a funcionar nesta segunda-feira (3). Tradicionais nesta época do ano, as casinhas começam a colocar o clima de festejo no município, já que preparam para a chegada da São Leopoldo Fest, que ocorrerá entre os dias 14 e 25 de julho.