São Sepé busca apresentar credenciais para receber campus do Instituto Federal

O município de São Sepé se comprometeu em doar uma área ao governo federal e agora está na luta por um campus do Instituto Federal. O objetivo é criar um espaço de ensino e pesquisa para o setor agropecuário, potencializando a produção regional.

Existe uma demanda estimada de 3.000 alunos na região que poderiam tentar ingresso no IF. Com isso, São Sepé integrará a rede do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), criado em 2011 para expandir o ensino superior e profissionalizando, focando nas vocações regionais.

Integrantes da prefeitura estão tentando agenda com o ministro da Educação, Camilo Santana, e com a secretária executiva do MEC Izolda Cela. A ideia é apresentar as credenciais do município para receber o campus