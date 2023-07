Hospital Sapiranga lança campanha pela UTI Neonatal

O Hospital Sapiranga, em parceria com a RGE, realizou o lançamento da Campanha "Abrace a UTI Neonatal". A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos financeiros para manter em pleno funcionamento a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo), que desempenha um papel crucial no cuidado e tratamento de recém-nascidos prematuros. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 100 mil por mês, conforme a instituição.

A doação poderá ser feita através da contribuição de um valor espontâneo incluso na conta de energia elétrica. O hospital disponibilizará urnas para coleta no próprio hospital, em estabelecimentos parceiros na cidade e especialmente nas escolas. Além disso, haverá pontos disponíveis para coletas em supermercados, farmácias, escolas e lojas.

Para facilitar e estimular os clientes, a adesão pode ser feita através do app ou site da CPFL Energia ou RGE, e também através de links disponíveis nas redes sociais do hospital. "Quanto mais a comunidade conhecer e entender o projeto, melhores serão os resultados. A empresa tem 35 mil clientes com fornecimento ativo, entre empresas, residência e comércio. A campanha também abrange Nova Hartz e Araricá. Então se uma pessoa dedicar um valor que seja de R$ 5,00 ou R$ 10,00 será já significativo", afirmou Elisandra Castro, da RGE.

"Nesses seis anos de funcionamento, nunca houve um déficit tão grande. Isso acontece porque após a pandemia, houve uma elevação substancial nos preços de medicamentos e custos médicos. Porém, os valores de repasses públicos não aumentaram. Isso é o que está sobrecarregando demais. A UTI Neonatal é muito importante ao mesmo tempo que traz um prejuízo elevado", salientou o presidente do Hospital Sapiranga, João Edmar Wolff.

A diretora do Hospital Sapiranga, Elita Herrmann, recordou o histórico da unidade. Inaugurada em 2017, a UTI Neonatal do Hospital Sapiranga conta com 10 leitos, sendo 6 dedicados a pacientes SUS. Ela reforçou a importância da ala não só para Sapiranga, mas para toda região. "Antes de contar com a unidade, bebês prematuros e recém-nascidos viviam uma angústia muito grande com a necessidade de transferências para outros hospitais, ocorrendo muitas vezes óbitos. O problema é que os valores, hoje, repassados pelo SUS são muito deficitários. Por isso, a ideia junto com a RGE é buscar recursos para custeio", afirmou.