Alta demanda faz hospital de Erechim inaugurar novo Centro de Diagnóstico por Imagem

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim entregou oficialmente à comunidade o novo Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI). De acordo com o diretor executivo da Fundação, Jackson Arpini, o setor teve sua área física totalmente revitalizada, com substituição do piso, portas, sanitários, pintura e substituição do forro por gesso highline, que facilita os serviços de manutenção da rede elétrica, hidráulica e gases.

O espaço recebeu todas as longarinas novas e também um novo aparelho de Raio X Digital, com tecnologia de ponta. A obra foi realizada mediante parceria com a Câmara Municipal de Vereadores, que repassou o recurso específico para está finalidade, na ordem de R$ 500 mil.

O setor diariamente atende um número expressivo de usuários que buscam o CDI para realização de exames de raio-x, tomografias, mamografias e ultrassonografias, entre outros. Ainda, segundo a direção da Casa de Saúde o setor estava situado numa área muito antiga, que necessitava de melhorias para a qualificação dos serviços.

Em 2022 o setor realizou via SUS mais de 76 mil exames de imagens, sendo uma média de 6,3 mil exames por mês somente no período. "Em 2023 a demanda já é consideravelmente mais elevada. Ao todo, desde janeiro, já foram realizados mais de 35 mil exames, sendo em média 7,1 mil exames por mês", explica Jackson Arpini, reforçando a necessidade no novo CDI.

O hospital está trabalhando agora para concluir a segunda etapa que contempla a instalação do novo mamógrafo digital, que deve receber verbas de emendas municipais. Para tanto estão sendo finalizados os projetos estruturais para que a sala atenda os requisitos técnicos para receber o novo equipamento.