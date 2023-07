Feira do Comércio movimenta Teutônia a partir do dia 7 de julho

Entre os dias 7 e 9 de julho ocorre o 4º Feirão do Comércio de Teutônia. O evento ocorre no Pavilhão da Comunidade Católica do bairro Canabarro. Serão três dias de promoções, descontos, preços e condições especiais de pagamento. Na sexta-feira o Feirão estará aberto das 18h às 22h; no sábado, das 8h30min às 20h30min; e no domingo, das 8h30min às 18h, todos os dias com entrada gratuita.

Ao todo, serão 42 lojas participantes, todas de Teutônia, de diversos segmentos - vestuário, calçado, cama, mesa e banho, bazar, cosméticos, óticas, relojoarias, alimentação, automóveis, livraria e artesanato, entre outros. O local também terá praça de alimentação e espaço especial para as crianças, com brinquedos infláveis.

"Na última edição registramos R$ 300 mil em vendas. A expectativa deste ano é de superar o resultado anterior. Os expositores realmente entendem que o feirão é sinônimo de preço baixo, de giro de estoque e, por isso, ele se torna muito atrativo aos clientes. Esperamos um grande público nos três dias de evento, clientes de Teutônia e também de municípios vizinhos", destaca a vice-presidente do Comércio da Câmara da Indústria e Comércio (CIC) da cidade, Maiquéli Josefiaki.

A primeira edição do Feirão do Comércio de Teutônia ocorreu em 2017, no Ginásio Ernani Júlio Sippel, no Bairro Canabarro. Contou com 32 expositores em 41 estandes, registrando cerca de R$ 200 mil em vendas. Já a segunda edição foi realizada em 2019, no atual local. Com mais de 40 expositores, principalmente do setor de vestuário, foram registrados em torno de R$ 300 mil em negócios, mesmo valor do ano passado.

"O Feirão do Comércio surgiu com o intuito de combater as feiras itinerantes que vinham a Teutônia, fomentando as vendas das lojas locais, oportunizando compras atrativas para os consumidores e vendas para os empresários teutonienses, valorizando as empresas da nossa cidade, com oferta de produtos de qualidade e preços baixos", conclui Maiquéli.