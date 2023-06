UFSM quer ter centro de referência paralímpico

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) recebeu a visita técnica do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para avaliar se o Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) está apto a se tornar um centro de referência paralímpico. O resultado da avaliação deve ser divulgado em um período de sete a 15 dias. Caso o parecer seja favorável, este pode ser o primeiro Centro de Referência do Rio Grande do Sul. Atualmente o CPB avalia as candidaturas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e da Prefeitura de Canoas a Centros de Referência no estado.

O CPB foi representado por Filipe Barboza, especialista em atividade física e esportes para pessoas com deficiência e supervisor de projetos na Diretoria de Desenvolvimento Esportivo do Comitê. O professor de Educação Física foi coordenador da modalidade Futebol de 5 nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.

O projeto Centro de Referência Paralímpico Brasileiro tem como objetivo criar uma rede de espaços dedicados à prática esportiva para pessoas com deficiência. Neste espaço, jovens de 7 a 17 anos conseguem se iniciar no esporte e até se desenvolverem como atletas de alto rendimento. Algumas modalidades também são oferecidas para adultos. De acordo com a lista da CPB, já há Centros de Referência em 16 estados do país.

A visita técnica é a segunda das três etapas para o credenciamento como Centro de Referência e analisa critérios como estrutura, acessibilidade ao espaço e a procura por esportes paralímpicos. A primeira etapa é a candidatura dos possíveis centros, realizada via carta de intenções. A última etapa é a elaboração do acordo de cooperação e assinatura do contrato entre a reitoria e a presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro, estágio das outras duas candidaturas aqui do Rio Grande do Sul.

"A estrutura da universidade é sensacional, no mesmo nível dos melhores centros que temos. Ainda preciso me reunir com a equipe para uma decisão conjunta, mas a Ufsmestá no caminho certo e tem grandes chances de ser aprovada", adiantou Filipe Barboza.