Prefeitura vai mapear áreas atingidas por ciclone em Novo Hamburgo

institui o auxílio no valor de R$ 1 mil para residências alagadas Com a aprovação, pela Câmara de Vereadores, do projeto da Prefeitura de Novo Hamburgo quepelo ciclone extratropical, técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social já estão em campo fazendo o mapeamento dessas casas que poderão ser beneficiadas com o recurso. O tempo estabelecido para o mapeamento é de 10 dias úteis, a partir desta quinta-feira (29).

O mapeamento irá gerar um cadastro, que servirá de base para a definição do plano de ação para a distribuição do recurso, que incluirá os critérios a serem adotados. A prefeita Fátima Daudt destaca que esta é uma grande oportunidade para localizar e identificar pessoas com necessidades de políticas públicas que vão muito além do auxílio estabelecido por conta do ciclone.

"Durante esse mapeamento, nossos técnicos poderão encontrar crianças fora da escola e pessoas em áreas de risco sem documentos, invisíveis ao sistema público e que precisam ser identificadas para terem acesso a serviços sociais, de saúde e moradia digna", enfatiza a prefeita. "Foi assim na enxurrada histórica de 2019. Nós aproveitamos a oportunidade para mapear áreas que necessitavam de obras de macrodrenagem", acrescenta a chefe do Executivo.

O município do Vale do Sinos reforça que os Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) do bairro Santo Afonso e de Canudos, assim como os demais CRASs, seguem acolhendo e o prestando atendimentos técnicos. O município já entregou 67,4 toneladas de alimentos e 29,8 toneladas de material de limpeza, a maioria diretamente nas casas das pessoas.