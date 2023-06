Passo Fundo reduz em R$ 0,55 o valor da passagem de ônibus a partir de julho

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, decretou, nesta quinta-feira (29), a redução do valor da passagem. A tarifa municipal passará a ser de R$ 4,95 para a população a partir de segunda-feira (3), o que representa uma redução de 10% em comparação com o valor vigente, de R$ 5,50.

A redução da passagem será possível em decorrência do subsídio fornecido ao transporte público, cuja proposta foi encaminhada pelo Executivo à Câmara de Vereadores e aprovada no mês de maio por 12 votos a oito. Esse modelo já havia sido implementado em vários municípios do Brasil e em cidades gaúchas com o mesmo porte populacional de Passo Fundo, como Caxias do Sul, Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria e Lajeado.

O prefeito lembra que, anteriormente à aprovação do subsídio, o município recebeu as planilhas de custos da Codepas e Coleurb, que solicitavam a alteração do valor da passagem de R$ 5,50 para R$ 6,66 e R$ 6,88, respectivamente, ainda em março de 2023. "Com a proposta que construímos e o apoio da maioria dos vereadores, não só evitamos este reajuste como também conseguimos baixar o valor da tarifa para R$ 4,95, depois de estudos técnicos do setor competente da Prefeitura" destacou.

Além disso, em contrapartida ao subsídio, as empresas deverão qualificar o sistema de transporte público. Serão cobradas pelo município medidas que atendem às reivindicações dos passo-fundenses, como a qualificação dos veículos e a ampliação de horários das linhas com a retomada de um maior número de viagens nos itinerários, principalmente, considerando que uma das grandes queixas da população se refere ao tempo de espera entre a oferta de um e outro ônibus.