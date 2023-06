Hospital de Gramado passa a ter pediatria 24h

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot e o secretário municipal da saúde Jeferson Moschen, interventor do Hospital Carlos Gober e a Procuradora-geral Mariana Reis, assinaram oficialmente o contrato referente a implementação da pediatria 24h no Hospital Arcanjo São Miguel. O serviço está em funcionamento desde o início deste mês

"Isso é uma conquista importante, a pediatria certamente vai ser uma marco para a saúde do nosso município." comenta Carlos Gober, interventor do hospital, que também destacou juntamente com o ato de assinatura do contrato, a implementação de outros serviços como o de Cirurgia Geral por Vídeo, Bariátricas, Cirurgia de Coluna e procedimentos na especialidade de Urologia.

Durante a solenidade, o Centro de Especialidades médicas junto ao hospital, futuros serviços e números de atendimentos também foram pauta do encontro. O prefeito destaca que a saúde é prioridade nas ações do município. "A gente está aqui muito feliz com o trabalho que tem sido feito, essas transformações, essas ideias novas, é isso que nós precisamos." diz o prefeito, Nestor Tissot.