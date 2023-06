Restaurante Popular de Santa Maria volta a ter almoço presencial

A prefeitura de Santa Maria, confirmou que a população poderá almoçar de forma presencial no Restaurante Popular Dom Ivo Lorscheiter a partir da segunda-feira (3). A iniciativa será de maneira experimental e gradativa em virtude dos dias mais frios. Após, uma avaliação vai tratar sobre a continuidade do almoço no local ou a oferta de marmitas, como é atualmente.

Diariamente, o local fornece 575 refeições, das 11h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. No sistema pegue e leve não está prevista a disponibilização de talheres. A secretaria informa, ainda, que com o arrefecimento da pandemia, é possível a retomada das atividades presenciais.

"O Restaurante Popular volta a oferecer refeições de forma presencial onde iremos seguir disponibilizando um espaço seguro e acolhedor para todos. Mas se a pessoa preferir, pode seguir levando o almoço na marmita. E o mais importante é que vamos continuar oferecendo uma refeição saudável e de baixo custo à nossa comunidade. Isso é a cidade cuidando das pessoas", manifesta o prefeito Jorge Pozzobom.

O secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, explica que esta será uma fase de testes. Trata-se de dar oportunidade às pessoas que precisam do Restaurante Popular, para que possam almoçar no local. Já o sistema de entrega do almoço em marmitas permanece sem alteração. O valor segue R$ 3 por refeição. O Restaurante Popular fica na rua Dr. Pantaleão, nº 356, ao lado do Centro Administrativo Municipal.