Passeio de trem entre Santa Maria e Restinga Sêca será realizado no fim de semana

A viagem ao tempo segue neste final de semana com o Trem da Quarta Colônia, que volta a realizar o passeio partindo de Santa Maria em direção a Restinga Sêca, às 14h. A iniciativa é da empresa Passeios de Trem em parceria com as prefeituras de ambas as cidades.

Quem não for embarcar no passeio também pode ir até a Gare de Santa Maria, a partir das 10h de sábado (1) e domingo (2), para aproveitar o dia com uma grande estrutura com food trucks, beer trucks, apresentações artísticas.

Conforme a empresa, quem embarcar nessa viagem de 54 km vai ver as belas paisagens rurais, atravessando o pampa gaúcho na antiga Estrada de Ferro do Rio Grande do Sul. Uma vista que deve variar entre morros, arrozais e o complexo ferroviário de Santa Maria.

No distrito de Arroio do Só, que é uma das paradas do trem, haverá a venda de cuias e porongos, de produtos coloniais, como os panificados e farinados, produtos artesanais e música ao vivo com Maninho Pinheiro. Tanto no distrito quanto na cidade, haverá ambulâncias e banheiros químicos à disposição.

O sentido inverso, Restinga Sêca - Santa Maria também será oferecido nos mesmos dias pela Passeios de Trem. Contudo, será mais cedo, com partida às 8h30min. Independentemente do local de embarque, a viagem de trem é somente de ida, sendo o retorno rodoviário ofertado pela empresa através de ônibus fretados. O valor (R$ 24) é cobrado em separado. As passagens para o trem e para o retorno são vendidas no site da empresa, cujo valor é de R$ 115,00 por pessoa.