Cachoeirinha lança serviço de transporte coletivo por aplicativo

A cidade de Cachoeirinha vai lançar o primeiro serviço de transporte coletivo por aplicativo do sul do Brasil, o TEUBUS. O ato está marcado para ocorrer na segunda-feira (3), com a presença de autoridades locais, para apresentar o sistema.

Para usar o transporte, passageiro baixa o aplicativo no celular gratuitamente, pelos sistemas iOS ou Android. Após isso, precisa fazer um cadastro para, então, agendar a viagem. O pagamento da passagem, no valor único de R$ 6,25, poderá ser feito antecipadamente no momento da reserva, por cartão de crédito, ou na hora da viagem direto para o motorista, em dinheiro ou com o cartão de vale-transporte TEU.

No TEUBUS, não haverá isenção no pagamento das passagens. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, apenas nos limites do município. De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Emerson dos Santos, a expectativa de atendimento é de até 1 mil passageiros por dia. "Conforme houver demanda, o serviço poderá ser ampliado. Importante salientar que o serviço convencional oferecido na cidade pela Transbus será mantido e não será prejudicado pela modalidade extra do TEUBUS. Este é um serviço a mais que estamos proporcionando à população", salientou.

São seis veículos adesivados com a marca, com 100% de acessibilidade e equipados com elevador para cadeirantes. Podem levar até 24 passageiros sentados. É um serviço inteligente, pois as viagens podem ser agendadas com até 30 dias de antecedência, evitando viagens ociosas como no sistema convencional, que tem horários e trajetos fixos.

Conforme o gerente operacional da Transbus, Clíferson Pélisson, um algoritmo define as rotas de acordo com a agenda do primeiro passageiro, por ordem cronológica, distribuído entre os seis veículos. "O tempo estimado do percurso de cada viagem será definido pelo aplicativo de acordo com a distância medida pelo Google Maps e de acordo com as outras viagens já agendadas no percurso", explicou. O TEUBUS também é considerado sustentável, porque gera somente os deslocamentos necessários, evitando viagens ociosas como nos trajetos convencionais.